Полуобнаженная Никитюк случайно "засветила" грудь [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников видео, которое она опубликовала в своем Instagram.
Звезда позировала в гостиничном номере в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги. Для съемки она выбрала блузку в тон с широкими рукавами на одно плечо. На фото ведущая прикрыла грудь руками.
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