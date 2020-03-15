Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно поразила пикантным фото, удивила своих поклонников видео, которое она опубликовала в своем Instagram.

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Звезда позировала в гостиничном номере в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги. Для съемки она выбрала блузку в тон с широкими рукавами на одно плечо. На фото ведущая прикрыла грудь руками.

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