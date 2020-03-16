Макароны при похудении: польза или вред [ Редактировать ]
Макароны - любимый гарнир многих людей. Это вкусно и сытно, а самое главное - быстро в приготовлении. Однако, худеющие всегда задаются вопросом: можно ли есть их на диете? На все эти вопросы ответили диетологи, передает newsyou.info.
Толстеют не от макарон, а от их количества. В идеале макароны должны состоять из 2 ингредиентов: мука цельнозерновая и вода, но, к сожалению, это не всегда так.
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Условно макароны можно разделить на 3 категории:
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1 категория - макароны из муки высшего и первого сорта. Их мы не берем, точно так же, как хлеб и хлебцы. Даже если вы видите на упаковке надпись "из твердых сортов" все равно такие макароны остаются под запретом.
2 категория - макароны из муки второго сорта. Такие макароны даже полезны для нашего организма, т.к содержат много зерновых оболочек и витамины группы В. Такие макароны можно брать.
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3 категория - макароны из цельнозерновой муки, круп (гречневые, полба и др). Такие макароны так же богаты зерновой оболочкой и полезными микроэлементами. Самый лучший вариант, можно смело брать.
К сожалению, многие производители обманывают покупателей и выдают макароны из в/с за цельнозерновые, поэтому надо знать, как выглядят правильные макароны:
- коричневый оттенок
- видны мелкие вкропления зерна
- могут иметь неоднородную структуру
В идеале макароны хорошо сочетаются с рыбой, морепродуктами, грибами и овощами. Не добавляйте к макаронам мясо и птицу - они замедляет усвоение друг друга.
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