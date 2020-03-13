Диетологи утверждают, что сливочное масло заслуживает того, чтобы находится на вашем столе. В этом продукте содержаться вещества, необходимые для нормального функционирования организма. Об этом сообщает newsyou.info.

По мнению специалистов, безвредной суточной дозой сливочного масла для человека является не более 30 граммов.

Жиры в масле содержат омега-3 и омега-6, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему. Благодаря витамину К организм увеличивает усвоение минералов и укрепляет кости.

Сливочное масло может защитить от развития катаракты и дегенеративного артрита из-за содержания в нем фактора Вульцена.

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