Минобразования запускает бесплатные онлайн уроки: где смотреть [ Редактировать ]
С 17 марта школьники, которые находятся на карантине, смогут получать знания дистанционно.
Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на председателя Верховной Рады по вопросам образования, науки и инвестиций Сергея Бабака.
По его словам, телеканал "Рада" и Youtube-канал МОН запускают ежедневные прямые трансляции бесплатных видеоуроков.
"Начиная с завтрашнего дня ТРК "Рада" и YouTube-канал Министерства образования запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина. Основной фокус будет сосредоточен на наиболее востребованных ВНО-предметах – украинском языке и литературе, английском языке, истории, математике и биологии. В выходные дни количество уроков будет существенно увеличено",- заявил Бабак.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине объявлен трехнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
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