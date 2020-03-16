С 17 марта школьники, которые находятся на карантине, смогут получать знания дистанционно.

Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на председателя Верховной Рады по вопросам образования, науки и инвестиций Сергея Бабака.

По его словам, телеканал "Рада" и Youtube-канал МОН запускают ежедневные прямые трансляции бесплатных видеоуроков.

"Начиная с завтрашнего дня ТРК "Рада" и YouTube-канал Министерства образования запускают ежедневные трансляции видеоуроков и онлайн-курсов для школьников во время карантина. Основной фокус будет сосредоточен на наиболее востребованных ВНО-предметах – украинском языке и литературе, английском языке, истории, математике и биологии. В выходные дни количество уроков будет существенно увеличено",- заявил Бабак.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине объявлен трехнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.