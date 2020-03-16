Убийство Гандзюк: подозреваемого экстрадировали в Украину [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, подозреваемого в убийстве харьковской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина экстрадировали в Украину.
Самолет с ним на борту уже приземлился в Украине.
В ближайшее время Левина доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Левина задержали в Болгарии 24 января этого года.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.
Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.
Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.
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