В понедельник, 16 марта, подозреваемого в убийстве харьковской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина экстрадировали в Украину.

Самолет с ним на борту уже приземлился в Украине.

В ближайшее время Левина доставят в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Левина задержали в Болгарии 24 января этого года.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым обсудили экстрадицию подозреваемого по делу убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк Алексея Левина в Украину.

Напомним, 20 января в Херсоне прошли обыски, в результате которых Павловского задержали в ходе спецоперации. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Позже сообщалось о том, что подозреваемого в создании группировки отвезли в Киев.

Раньше сообщалось о том, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства.