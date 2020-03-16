Зеленский созвал "слуг народа" на экстренное заседание - СМИ [ Редактировать ]
В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский проведет заседание с фракцией "Слуга народа", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя политсилы.
По словам собеседника издания, президент намерен обсудить с депутатами голосование за закон об открытии рынка земли.
Начало заседания запланировано на 19:30 понедельника.
"Депутаты собираются на встречу с президентом неохотно. Некоторые ссылаются на плохое самочувствие и температуру. Поэтому в Офисе президента приказали руководству определенной группы во фракции лично проверить, больны ли депутаты, вплоть до того, что приехать к ним домой и измерить температуру", - утверждает издание.
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