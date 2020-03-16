Коронавірус тримає у страху всю планету: що правда, а що вигадка

Коронавірус несе ще одну небезпеку, про яку думають менше, ніж про економічні й медичні проблеми. Це вигадки. Люди понапридумували вже стільки всього про вірус, що ці фейки стали величезною проблемою