Благодійний фонд Пінчуків допомагає закупити апарати штучного дихання [ Редактировать ]
10 апаратів штучної вентиляції легень закуплять лікарні країни на кошти благодійного фонду Олени та Віктора Пінчуків.
Нове обладнання з'явиться, зокрема, у Донецькій, Волинській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Три апарати передбачені для столиці. Вони вже в Україні і найближчими днями їх встановлять у лікарнях.
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