Державна мережа "Паспортний сервіс" пропонує на час карантину оформлювати документи вдома. Як це зробити - розповість Ігор Левенок.

Для замовлення послуги достатньо зателефонувати або скористатися он-лайн формою на сайті підприємства, і спеціально обладнаний автомобіль приїде до вас.

Тарас Власюк, старший інспектор відділу мобільного оформлення громадян мережі "Паспортний сервіс":

Саме оформлення займає не більше 20 хвилин, після чонго клієнт отримує смс і так само мобільно може отримати свій готовий документ. Вартість залежить від кількості людей, які оформлюють дану послугу. Чим більше людей тим дешевше. На одну людину вартість складає 2594 гривні і чим більше, тим дешевше.

Мобільні групи "Паспортного сервісу" пропонують тільки швидке оформлення закордонних паспортів. Щонайбільше за тиждень документи будуть готові. Усі автомобілі та екіпажі дотримуються максимальної стерильності.

Тарас Власюк, старший інспектор відділу мобільного оформлення громадян мережі "Паспортний сервіс":

Інспекторам та клієнтам які бажають, видаються індивідуальні засоби захисту, маски в тому числі, а також атисептичні засоби, якими дезинфікують сканери відбитків пальців, ручки, якими клієнти ставлять підписи та безпосередньо руки клієнтів та наших співробітників.

Світом шириться коронавірус. Втім, що робити громадянину, якому усе ж потрібно отримати закордонний біометричний паспорт або ID-картку? Пан Ігор завітав до сервісного центру з дочкою та пятирічним онуком, аби оформити закордонні паспорти. Чоловік за фахом лікар-пульмунолог. Медик певен, усі норми безпеки тут дотримані.

Ігор Трофимов, клієнт сервісного центру.

Вирус не вечен, я как доктор это могу вам сказать, жизнь продолжается, а у них через полгода заканчиваются паспорта. Там где есть большое скопление людей, необходимо обязательно, есть вирус, нет вируса это просто профилактика. И действительно в нормальных странах все это делается. И слава богу началось это и в Украине.

В усіх Центрах обслуговування громадян всеукраїнської мережі "Паспортний сервіс" дотримуються протиепідемічихі заходів. Обробка спеціальним розчином пристроїв для зняття відбитків пальців, обробка рук як працівника, так і клієнта. Вночі працюють спеціальні установки для кварцювання та озонування приміщень.

Євген, працівник сервісного центру:

Рівно дві години працювання такого апарата достатньо аби обезаразити усе це приміщення. Нашим клієнтам під час оформлення ми пропонуємо скористатися захисними масками, які знаходяться в зоні рецепції та на оформленні, та обробити руки антисептичними засобами. Після оформлення, кожне робоче місце обробляється анитисептичними засобами і лише після того викликається наступний клієнт.

Нині державні центри "Паспортного сервісу" працюють у двадцяти восьми містах України. Радіус обслуговування клієнтів мобільними групами на спецавтомобілях - до двохсот кілометрів.