Зеленский пришел в Раду на внеочередное заседание [ Редактировать ]
Во вторник, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский пришел в парламент на внеочередное заседание, передает корреспондент "РБК-Украина".
Так, об участии главы государства в заседании ВР объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
"Участие в заседании принимает президент Украины Владимир Зеленский", - заявил спикер Рады.
Подчеркнем, в ходе заседания депутаты рассмотрят назначение Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором Украины.
Отметим, комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генерального прокурора, о чем сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Впервые должность генпрокурора займет женщина.
Добавим также, президент, выступая перед депутатами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.
"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной рады на назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины. Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел", - заявил президент.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине.
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