Из-за карантина, связанного с коронавирусом, Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 3 апреля. Такие положения содержат постановления №3218 и №3224, принятые на внеочередном заседании парламента 17 марта. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Постановление №3218 предусматривает, что три последующие недели, до 3 апреля, депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях или группах.

В постановлении №3224 говорится, что председатель Верховной Рады в случае принятия правительством решения о продлении карантина в Украине может принять решение о продлении работы парламента в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

Также документ предусматривает, что председатель по предложению Согласительного совета депутатских фракций может созвать пленарные заседания Верховной Рады для решения неотложных вопросов, связанных с ситуацией в Украине и необходимостью принятия в связи с этим соответствующих решений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине.