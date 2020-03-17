Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 [ Редактировать ]
В России, по данным на 17 марта, подтверждены 114 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за последние сутки COVID-19 "подцепил" 21 человек. Об этом объявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".
По словам чиновницы, 104 случая "завозные", еще 10 человек заразились уже на территории России.
В стационарах находятся 109 человек, 06 пациентов переносят заболевание в легкой форме без симптомов.
За прошедшие сутки новые случаи заболевания зарегистрированы сразу в 15 регионах РФ. По четыре новых случая были зафиксированы в Москве, по два в Самарской, Калининградской и Московской областях.
В Архангельской, Тверской, Нижегородской, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Свердловской и Ярославской областях, Татарстане, Хакасии и Красноярском крае за сутки выявлено по одному случаю заражения коронавирусом.
Российская Федерация принимает меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, с полуночи 18 марта будет ограничен въезд в страну для иностранцев. В Москве с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все школы, до 10 апреля в российской столице запрещены все уличные массовые мероприятия.
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