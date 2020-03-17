Китайские медики завершили тестирование нового препарата.

Об этом пишет издательство "Жэньмин жибао"

По сообщениям препарат "Фавилавир" может значительно сократить длительность жара у больных коронавирусом.

"Китай завершил клинические исследования "Фавилавира" - противовирусного препарата от COVID-19. Препарат сокращает период жара у пациентов с COVID-19 с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов",- сообщает газета.

Кроме того, в Поднебесной существует организация активно разрабатывающая вакцину против коронавируса.

Также известно, что в Китае уже готовы 8 вакцин и показали позитивные результаты во время испытаний на животных.

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