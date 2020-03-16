Путин может быть президентом России еще два раза - КС [ Редактировать ]
Конституционный суд России изучил поправки к Конституции, предложенные президентом РФ, и признал, что они соответствует Основному закону. Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом, Владимир Путин сможет оставаться на посту президента до 2036 года.
В частности, КС РФ посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".
Предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина прозвучало 10 марта 2020 года во время рассмотрения законопроекта об изменении российской Конституции. Глава государства, который лично приехал в Госдуму, согласился с обнулением, однако выдвинул условие - чтобы Конституционный суд официально подтвердил, что эта норма не противоречит Основному закону.
Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля, однако российские СМИ пишут, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Наиболее вероятный день, когда может состояться голосование - 12 июня.
по теме
Путин может снова стать президентом России
Во вторник, 10 марта, Госдума России одобрила поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина
Делегація ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком у Москві обговорила "Парламентський вимір "нормандського формату" з депутатами Держдуми РФ
Уперше за шість років депутати Верховної Ради взяли участь у засіданні Державної Думи. Це частина програми візиту делегації "Опозиційної платформи - За життя" до Москви
Держдума Росії "обнулила" попередні терміни Путіна
За основним законом РФ глава держави може обіймати посаду не більш, як два терміни поспіль. Але тепер Путін зможе керувати Федерацією до 2036 року
Ердоган та Путін обговорять загострення в Сирії
У Москві тривають переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним. Головна тема зустрічі: різке загострення ситуації в ідлібскій зоні деескалації
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
В пятницу, 28 февраля, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор