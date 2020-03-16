Конституционный суд России изучил поправки к Конституции, предложенные президентом РФ, и признал, что они соответствует Основному закону. Об этом сообщается на сайте суда. Таким образом, Владимир Путин сможет оставаться на посту президента до 2036 года.

В частности, КС РФ посчитал, что обнуление президентских сроков Владимира Путина не противоречит Конституции. В решении суда сказано, что человек, ранее занимавший пост президента, после вступления в силу изменений в Конституцию может баллотироваться на два срока "вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

Предложение обнулить президентские сроки для Владимира Путина прозвучало 10 марта 2020 года во время рассмотрения законопроекта об изменении российской Конституции. Глава государства, который лично приехал в Госдуму, согласился с обнулением, однако выдвинул условие - чтобы Конституционный суд официально подтвердил, что эта норма не противоречит Основному закону.

Общероссийские голосование по поправкам в Конституцию намечено на 22 апреля, однако российские СМИ пишут, что голосование могут перенести на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Наиболее вероятный день, когда может состояться голосование - 12 июня.