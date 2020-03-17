У Сєверодонецьку Апеляційний суд завершив розгляд справи, яка тяглася від 2013 року. Тоді озброєні молодики пограбували місцеве підприємство. Злочинців то арештовували, то випускали. Який вердикт Феміди?

Апеляційний суд Луганської області. Сьогодні тут мають винести рішення у гучній справі. Ще у 2013 році п'ятеро злочинців зі зброєю в руках вдерлися на територію "Сєверодонецького склопластику" - єдиного в Україні підприємства, яке виробляє надміцні нитки на основі скловолокна, що використовується для виготовлення будівельних матеріалів.

Зв'язали охоронців і викрали обладнання із платиною всередині. Сума лише прямих збитків - більше 4 мільйонів доларів. А є ще й побічні, бо від тієї втрати підприємство не оговталося і досі.

Сергій Козюберда, заступник директора з виробництва:

Прекратился полностью выпуск стекловолокна, прекратилось дальнейшее историческое развитие как "стеклопластика" у нас. Ми славились выпуском стекловолокна. Ну, вот такие негативные последствия у нас.

Зловмисників правоохоронці затримали. Але минуло майже сім років, а їх і досі судять. Суд першої інстанції виніс вирок - від 7 до 9 років в'язниці. Втім, відсидівши половину терміну в СІЗО злочинці вийшли з-за ґрат за "законом Савченко". Була подана апеляція, яка теж розглядалася не надто швидко.

Зрештою, колегія суддів розглянула всі аргументи і перейшла до винесення ухвали. Її зачитували більше години. Суд відкинув один із основних аргументів захисту - що злочинці були без зброї.

Віталій Руденко, суддя:

Під час нападу, з метою заволодіння майна, були озброєні автоматами Калашникова, погрожували насильством контролерам підприємства, в тому числі здійснювали постріли в двері приміщення. З метою заволодіння чужим майном, нападниками використовувалась зброя для погрожування. За даними, які містяться в протоколах, вбачається, що нападники вчинили розбійний напад з використанням вогнепальної зброї та автоматів. При цьому, вказані особи застосовували до контролерів фізичне насильство, застосовували здійснивши постріл в двері охорони.

Термін ув'язнення збільшили до 12 років, ще й з конфіскацією майна. Просто в залі суду на обвинувачених одягли кайданки. Адвокати потерпілих - а це охоронці і працівники пограбованого підприємства - свого задоволення не приховують.

Геннадій Свістун, адвокат потерпілих: