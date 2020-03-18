В среду, 18 марта, стало известно, что во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека. Об этом сообщили во Львовском горсовете.

По словам руководителя оперативного штаба противодействию угрозы коронавируса Галины Сличной, на данный момент подозрения не подтверждены, биоматериалы отправлены в Киев для исследования.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированы, у всех есть эпиданамнез - основы для подозрения на коронавирус. В первую очередь, это то, что человек был за границей. Из этих 24 человек есть все признаки заболеваниями, но лабораторно подтверждено этого нет. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов. Из этих 24 человек 12 - это жители города Львова. Все люди молодого возраста, вернулись из-за границы", - сообщила Сличная.

Всего в Украине подтверждено 14 случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. Позже в Черновцах умерла еще одна женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. По словам врачей, смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.

Кроме того, в Киеве зарегистрировали 2 случая заражения коронавирусом. А позже еще один в Киевской области.