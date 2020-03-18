В Радомышле санитарка отказалась мыть палату, в которой лежала умершая от коронавируса женщина.

Об этом сообщает один из украинских телеканалов.

Как известно, женщина отказалась убирать в палате умершей от коронавируса, так как ей не были предоставлены средства индивидуальной защиты.

"Должны быть комбинезон, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Были три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу" ,- сказала уволенная санитарка.

В районной администрации жалуются, что в больницах не хватает защитных средств и негде их купить.

Ранее мы писали, что в Житомире от коронавируса умерла женщина.

Кроме того, после умершей в Радомышле дезинфицировали местную церковь