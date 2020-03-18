Скандал в Радомышле: уволена санитарка, которая отказалась мыть палату после коронавируса [ Редактировать ]
В Радомышле санитарка отказалась мыть палату, в которой лежала умершая от коронавируса женщина.
Об этом сообщает один из украинских телеканалов.
Как известно, женщина отказалась убирать в палате умершей от коронавируса, так как ей не были предоставлены средства индивидуальной защиты.
"Должны быть комбинезон, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Были три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу" ,- сказала уволенная санитарка.
В районной администрации жалуются, что в больницах не хватает защитных средств и негде их купить.
Ранее мы писали, что в Житомире от коронавируса умерла женщина.
Кроме того, после умершей в Радомышле дезинфицировали местную церковь
по теме
Под Житомиром дезинфицировали церковь после умершей от корнавируса
В Житомирской области дезинфицировали автовокзал и церковь
Тюремный срок и налоговые каникулы: Зеленский подписал закон по борьбе с коронавирусом
Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 24 человека
На данный момент подозрения не подтверждены
Коронавирус в Украине: в супермаркетах введут ограничение на продажу продуктов
В связи с распространением коронавируса Covid-19 в Украине, в магазинах резко вырос спрос на продукты питания
Коронавирус в Украине: как выглядят аптеки во Львове (видео)
Коронавирус в Украине продолжает распространятся