Под Житомиром дезинфицировали церковь после умершей от корнавируса [ Редактировать ]
В Житомирской области дезинфицировали автовокзал и церковь в Радомышле, которые посещала инфицированная коронавирусом женщина. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом. На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится по Большой Житомирской, 136", - сообщил чиновник.
По его словам, осуществило дезинфекцию управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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