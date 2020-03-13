В Житомирской области дезинфицировали автовокзал и церковь в Радомышле, которые посещала инфицированная коронавирусом женщина. Об этом сообщил в Facebook глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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"По результатам оперативного штаба проведена дезинфекция двух помещений, где находилась больная коронавирусом. На кадрах видно, как проводилось обеззараживание автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится по Большой Житомирской, 136", - сообщил чиновник.

По его словам, осуществило дезинфекцию управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.