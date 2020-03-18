В России выявлены 33 новых случая коронавируса [ Редактировать ]
Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 147. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За последние сутки у россиян зарегистрированы 33 случая заражения вирусом COVID-19. Из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области.
Российские власти отмечают, что все новые случаи являются "завозными", то есть люди прибыли из-за границы уже инфицированными.
Все инфицированные изолированы в инфекционных боксах. Власти устанавливают контактировавших с ними людей, все они будут помещены под медицинское наблюдение.
Летальных случаев в России пока нет, из общего числа заболевших 9 человек уже выздоровели и выписаны.
Тем временем количество инфицированных коронавирусом людей по всему миру превысило 200 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса, из них 8 008 человек скончалось, более 82 тысяч - выздоровели.
по теме
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
За последние сутки зафиксирован 21 новый случай заражения COVID-19. По данным российских чиновников, 104 случая - "завозные", 10 человек заразились уже на территории РФ.
Россия закрыла границу с Беларусью
На фоне распространения коронавируса правительство России приняло решение
У трех россиян подтвердили коронавирус
Зараженные находились на борту круизного лайнера
Давка в автобусах Киева: Кличко записал обращение к Кабмину
В среду, 18 марта, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству
Церемония вручения кинопремии "Золота Дзиґа" пройдет в онлайн-формате
Победителей кинопремии назовут в прямом эфире