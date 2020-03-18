Люди в защитных масках в очереди в супермаркет/Reuters

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 147. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки у россиян зарегистрированы 33 случая заражения вирусом COVID-19. Из них 31 случай в Москве, один в Томской области, один в Новосибирской области.

Российские власти отмечают, что все новые случаи являются "завозными", то есть люди прибыли из-за границы уже инфицированными.

Все инфицированные изолированы в инфекционных боксах. Власти устанавливают контактировавших с ними людей, все они будут помещены под медицинское наблюдение.

Летальных случаев в России пока нет, из общего числа заболевших 9 человек уже выздоровели и выписаны.

Тем временем количество инфицированных коронавирусом людей по всему миру превысило 200 тысяч. По данным Университета Джонса Хопкинса, из них 8 008 человек скончалось, более 82 тысяч - выздоровели.