В мае будет проведена индексация пенсий - Зеленский [ Редактировать ]
В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда правительство начнет индексацию пенсий украинцам в 2020 году. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.
По словам Зеленского, уже начиная с 1 мая украинское правительство начнет индексацию пенсий. А уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тысячи гривен в связи с пандемией коронавируса.
"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.
Напомним, президент обратился к украинцам и рассказал о последних новостях в стране.
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