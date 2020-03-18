Коронавирус в Украине: Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
В среду, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видео появилось на странице в Facebook.
"Традиционно рассказываю о ситуации по противодействию коронавирусу. По состоянию на утро, 18 марта, в Украине зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19. Десять - в Черновицкой области, три в Киевской, и один - в Житомирской. Два из случаев, к сожалению, летальные", - заявил президент.
Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе. Однако очень быстро распространяются фейки о нем. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 000 больных коронавирусом в Украине - ложь. Еще раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации - официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса президента Украины.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев
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