Українців продовжують повертати додому з-за кордону. Напередодні ще 57 авіарейсів привезли 11 з половиною тисяч наших земляків. Серед них ті, хто застряг в Австрії та на Шрі-Ланці.

Зокрема, напередодні ввечері з Австрії президентським спецбортом доставили 33 людини, серед яких 18 жінок, четверо дітей та літні люди. Перед посадкою і після прибуття пасажирів оглянули медики.

Повернувшись додому, евакуйовані громадяни пройдуть 14-денну самоізоляцію. На домашній карантин відправили людей без симптомів ГРВІ та з негативним результатом тесту на COVID-19.