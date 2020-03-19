Нацбанк України введе пільговий режим для позичальників - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Не вірити фейкам та довіряти лише офіційним джерелам - МОЗу, Верховній Раді та Кабміну. Президент знову звернувся до українців з приводу коронавірусу.
Володимир Зеленський запевнив, що вірус в Україні поширюється не так стрімко, як у Європі, і цифра у 400 тисяч хворих, яку називають в інтернеті - міф.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми знаємо, що на багатьох підприємств керівники змушують писати заяви на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає.
Якщо керівник чинить на вас тиск, повідомляйте одразу в поліцію. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й перш за все залишатися людьми,
Підписаний закон який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом двох днів Нацбанк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.
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