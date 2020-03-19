Не вірити фейкам та довіряти лише офіційним джерелам - МОЗу, Верховній Раді та Кабміну. Президент знову звернувся до українців з приводу коронавірусу.

Володимир Зеленський запевнив, що вірус в Україні поширюється не так стрімко, як у Європі, і цифра у 400 тисяч хворих, яку називають в інтернеті - міф.

Володимир Зеленський, президент України: