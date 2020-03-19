На Донбасі зафіксували вісім обстрілів за минулу добу [ Редактировать ]
Вісім обстрілів українських позицій за минулу добу. Російські найманці застосували міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Під ворожий вогонь потрапили околиці Павлополя, Мар'їнки, Красногорівки, Пісків, Зайцевого, Щастя, Новотошківського та Кримського. Минулося без втрат серед українських військових.
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