Вечером в среду, 18 марта, в Мексике была зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Скончался 41-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом, у которого симптомы болезни появились на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Мексики.

Ранее власти страны информировали, что число подтвержденных случаев коронавируса в Мексике за день выросло на 27%. В стране было подтверждено 118 случаев инфицирования вирусом COVID-19, первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 28 февраля.

В Мексике растет озабоченность по поводу способности властей справиться со вспышкой инфекции. В стране наблюдаются сложности с закупкой лекарств.

Кроме того, власти не спешат вводить карантин и принимать ограничительные меры. Людей призывают лишь отказаться от поездок в США, где растет число заболевших. Местным властям рекомендовали с понедельника прекратить занятия в школах.

Чиновники лишь обсуждают возможность закрытия границ для сдерживания коронавируса, поскольку на туризм приходится шестая часть национальной экономики. В отличии от Европы и Азии, где массово останавливают заводы и фабрики, в Мексике считают это преждевременным. В первую очередь власти опасаются возможного экономического ущерба.

В 2009 году, когда в мире бушевала эпидемия свиного гриппа, власти Мексики решились на жесткие радикальные меры, введя жесткий карантин. Болезнь удалось быстро побороть, однако экономика страны упала на 6%.