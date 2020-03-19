Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА: кто им стал [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша главой Тернопольской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента.
Кто такой Владимир Труша
- Владимир Труш родился 12 апреля 1980 года в селе Лучинци, Рогатинский район, Ивано-Франковская область.
- Учился в Национальном университете "Львовская политехника".
- В 2002 году окончил ВУЗ и начал трудовую деятельность.
- С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области.
- В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью.
- С ноября 2019 - глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.
Украинский президент уже встретился с Трушем и подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов в Тернопольской области.
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