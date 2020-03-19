Медики не могут самоизолироваться - власть должна обеспечить им защиту - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Для противостояния пандемии коронавируса службы экстренного реагирования должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своих обязанностей. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.
"Власти надеются, что от эпидемии можно будет спрятаться. Достаточно закрыться дома и переждать некоторое время. Но эта стратегия не работает для работников экстренных служб. Власть должна на уровне государства обеспечить тех, кто борется с болезнью, а не полагаться на усилия благотворителей и волонтерские усилия", - заявил политик.
"Для противостояния эпидемии коронавируса все службы экстренного реагирования должны быть обеспечены всем необходимым для выполнения своих обязанностей. Также в ситуации ограничения транспортного сообщения крайне важно гарантировать возможность медикам, правоохранителям, спасателям добраться до места работы вовремя и безопасно", - отметил он.
Также Сергей Левочкин обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием принять комплексные меры, которые позволили бы в достаточной степени обеспечить потребности отечественных медицинских работников в средствах индивидуальной защиты.
"Иностранный опыт борьбы с COVID-19, в первую очередь в Китае и Италии, свидетельствует о том, что одним из самых негативных сценариев является внутрибольничное распространение коронавируса, опасное для сотрудников медицинских учреждений и членов их семей", - говорится в обращении.
Политик привел данные последней статистики, согласно которым инфицированными во всем мире 2629 медработников, что составляет 8,3% от всего количества больных на 17 марта. В частности, в итальянском Бергамо коронавирусом заболели 118 из 600 семейных врачей (то есть 20%).
"Минимизация этой угрозы требует достаточного обеспечения медицинских работников качественными и надежными средствами индивидуальной защиты, в том числе респираторами, масками, перчатками, костюмами и халатами, защитными очками", - отметил Сергей Левочкин.
Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам противостояния эпидемии, социальной поддержке и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложений 17 марта была проголосована парламентом.
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