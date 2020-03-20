Индексация пенсий и доплаты за коронавирус: названы сроки [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что отдельные категории пенсионеров в апреле получат разовую выплату, которую ранее пообещал президент Владимир Зеленский, а в мае будет проведена индексация пенсий. Об этом она заявила в эфире одной из телепередач.
По ее словам, одноразовая выплата в размере тысячи гривен будет поддержкой в период карантинных мер.
С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по одной тысяче гривен тем пенсионерам, у кого пенсия не достигает пяти тысяч гривен. Кроме таких пенсионеров, у нас есть еще лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью детства, социальные пенсионеры. Мы также добавляем их в эту категорию и они также получат по тысяче гривен.
Лазебная добавила, что с 1 мая в Украине "проиндексируют все пенсии".
Напомним, президент обратился к украинцам и рассказал о последних новостях в стране.
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