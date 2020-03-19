Цена на нефть Brent поднялась выше 26 долларов [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, цены на нефть североморской марки Brent во время торгов поднялись выше 26 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
По состоянию на 01:40 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,42 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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