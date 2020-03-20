Черниговская горадминистрация сообщила о прекращении работы общественного транспорта.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу городского совета Владислава Атрошенка.

По его словам, такое решение было принято в связи с карантинными мероприятиями в Украине.

"В ночь с пятницы на субботу мы останавливаем полностью и электротранспорт, и частных перевозчиков. Это будет продолжаться до ночи воскресенья. А потом останавливаем все перевозки с 22 часов вторника и до завершения карантина",- отметил мэр.

Также он добавил, что для доставки медработников до городских учреждений здравоохранения будут запущены специальные автобусы.

Ранее черниговские водители обратились к горадминистрации с просьбой остановить движение общественного транспорта в связи с невозможностью перевозки до десяти пассажиров в салоне.

Напомним, в Луцке остановился общественный транспорт. Горожане вынуждены были добираться до работы пешком.