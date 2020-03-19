В четверг, 19 марта, в волынском областном центре приостановил работу весь общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.

По словам исполняющего обязанности главы города Григория Пустовита, такие меры были приняты для недопущения распространения коронавируса.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома",- заявил Пустовит.

Городские жители же очень недовольны таким решением администрации. С утра они не могли добраться до работ.

Фото: Перший

Некоторые находчивые горожане, решили добираться до работы на электросамокатах и велосипедах.

Отмечается, что представители мэрии встретились с руководством профсоюза таксистов Луцка и попросили не поднимать стоимость проезда, а также дезинфицировать автомобили.

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