В Луцке остановился общественный транспорт [ Редактировать ]
В четверг, 19 марта, в волынском областном центре приостановил работу весь общественный транспорт.
Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета.
По словам исполняющего обязанности главы города Григория Пустовита, такие меры были приняты для недопущения распространения коронавируса.
"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома",- заявил Пустовит.
Городские жители же очень недовольны таким решением администрации. С утра они не могли добраться до работ.
Фото: Перший
Некоторые находчивые горожане, решили добираться до работы на электросамокатах и велосипедах.
Отмечается, что представители мэрии встретились с руководством профсоюза таксистов Луцка и попросили не поднимать стоимость проезда, а также дезинфицировать автомобили.
Ранее мы сообщали, что в Киеве остановили работу метрополитена. Подземку снова запустят по окончанию карантина.
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