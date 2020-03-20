В столице добавили больше подвижного состава на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.

По его словам, в Киеве появилось порядка 200 дополнительных маршруток. Большинство из них направлено в спальные районы.

"В результате переговоров сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые подвозили людей к метро. Некоторые из них продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы",- отметил Кличко.

Кроме того, изменены маршруты автобусов, довозивших пассажиров до метро.

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