Киев увеличил количество маршруток [ Редактировать ]
В столице добавили больше подвижного состава на маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу КГГА Виталия Кличко.
По его словам, в Киеве появилось порядка 200 дополнительных маршруток. Большинство из них направлено в спальные районы.
"В результате переговоров сегодня в Киеве выехало 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые подвозили людей к метро. Некоторые из них продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы",- отметил Кличко.
Кроме того, изменены маршруты автобусов, довозивших пассажиров до метро.
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