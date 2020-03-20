В пятницу, 20 марта, в Украине число зараженных коронавирусом COVID-19 возросло до 39 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.

"По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что в Украине изготовили первую партию тестов на коронавирус.