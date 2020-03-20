В пятницу, 20 марта, стало известно, что за нарушение правил карантина в Украине правоохранители открыли 7 уголовных производств и составили 613 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, больше всего протоколов составлено именно на перевозчиков.

"Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Фацевич.

Он также отметил, что полиция фиксирует много случаев, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров.

"Мы обращаемся к водителям и кондукторам с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно реагировать", - добавил Фацевич.

Ранее сообщалось, что в Украине суд вынес первое решение за нарушение правил карантина.