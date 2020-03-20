В Украине за нарушение карантина открыли 7 уголовных дел [ Редактировать ]
В пятницу, 20 марта, стало известно, что за нарушение правил карантина в Украине правоохранители открыли 7 уголовных производств и составили 613 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.
По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, больше всего протоколов составлено именно на перевозчиков.
"Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Фацевич.
Он также отметил, что полиция фиксирует много случаев, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров.
"Мы обращаемся к водителям и кондукторам с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно реагировать", - добавил Фацевич.
Ранее сообщалось, что в Украине суд вынес первое решение за нарушение правил карантина.
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