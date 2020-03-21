В США угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги [ Редактировать ]
В американском штате Северная Каролина угнали фургон с туалетной бумагой. Об этом сообщает Fox News.
"Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне", - говорится в сообщении.
В грузовике обнаружили более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.
В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, поскольку "тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна".
К слову, США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу в связи с пандемией коронавируса. Покупатели буквально сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов.
Ранее мы писали о том, что подросток угнал маршрутку и возил пассажиров по городу. Также читайте о том, что вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги.
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