В США похитили фургон с туалетной бумагой/ Фото: medium.com

В американском штате Северная Каролина угнали фургон с туалетной бумагой. Об этом сообщает Fox News.

"Полицейские обратили внимание на грузовик, нарушивший правила дорожного движения на одной из магистралей штата. Проследовав за ним до конца маршрута, они выяснили, что машина находится в угоне", - говорится в сообщении.

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В грузовике обнаружили более восьми тонн туалетной бумаги и бумажных полотенец.

В полиции заявили, что не станут раскрывать имя водителя, поскольку "тема туалетной бумаги сейчас довольно чувствительна".

К слову, США, как и многие другие страны, столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу в связи с пандемией коронавируса. Покупатели буквально сметают внезапно ставший дефицитным товар с полок магазинов.

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