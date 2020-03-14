Под Сумами 60-летний пьяный мужчина угнал из магазина новый мопед. Об этом сообщает управление Нацполиции в Сумской области.

Угон мопеда с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец и немедленно в полицию.

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"После непродолжительного преследования мужчину догнали и остановили. Туда же прибыла и следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и выяснила личность злоумышленника. Это оказался 60-летний житель района, ранее неоднократно судимый за совершение краж", – рассказали в полиции.

Мужчина был сильно пьян. Мотороллер изъяли и вернули владельцу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.