Коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. Не исключением есть и США, где, как оказалось, карантин протекает гораздо сложнее, чем у многих других странах.

Так, жена скандального исполнителя Джигана, Оксана Самойлова поразила подписчиков видео о пустых полках в магазинах и аптеках в своем Instagram. Как отмечает девушка, ни лекарств, ни продуктов питания - просто нет.

Оксана отметила, что закрыто в Майями абсолютно все: площадки, бассейны, везде находится полиция. Кроме того, привозят танки, а в небе летают военные истребители. Город-призрак просто ужаснул пользователей сети.

Ранее мы писали о том, что в Сербии ввели комендантский час.