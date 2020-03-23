Карантин в США: пустые полки в магазинах и аптеках ужаснули пользователей сети [ Редактировать ]
Коронавирус продолжает быстро распространятся по всему миру. Не исключением есть и США, где, как оказалось, карантин протекает гораздо сложнее, чем у многих других странах.
Так, жена скандального исполнителя Джигана, Оксана Самойлова поразила подписчиков видео о пустых полках в магазинах и аптеках в своем Instagram. Как отмечает девушка, ни лекарств, ни продуктов питания - просто нет.
Оксана отметила, что закрыто в Майями абсолютно все: площадки, бассейны, везде находится полиция. Кроме того, привозят танки, а в небе летают военные истребители. Город-призрак просто ужаснул пользователей сети.
Ранее мы писали о том, что в Сербии ввели комендантский час.
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