Президентом непризнанной Абхазской республики избран лидер оппозиции, депутат местного парламента Аслан Бжания. Об этом объявил глава Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия, передает "Интерфакс".

Подсчет бюллетеней на повторных президентских выборах завершен, за Бжанию проголосовали 56,5% избирателей. Второе место занял ​бывший министр экономики Адгур Ардзинба, получивший 35,42% голосов. На третьем месте бывший глава МВД Леонид Дзяпшба - немногим больше 2%.

Победителем на выборах считается кандидат, набравший в первом туре больше половины голосов. Ардзинба еще в воскресенье поздравил Бжанию с избранием.

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии в сентябре 2019 года, во втором туре их выиграл тогдашний глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба.

Лидер оппозиции Аслан Бжания собирался участвовать в выборах президента, но из-за болезни снял свою кандидатуру. Бжания допускал, что его отравили. За три недели до новых выборов оппозиционера вновь госпитализировали.

Итоги президентских выборов оппозиция не признала, а Конституционный суд Абхазии признал выборы не состоявшимися. В январе 2020 года Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов оппозиции.