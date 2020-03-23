На коронавірус у світі захворіли вже понад 341 тисяча людей

На коронавірус у світі захворіли вже понад 341 тисяча людей. Померло майже 15 тисяч, вилікувалися - більш як 98 тисяч. Центром епідемії залишається Італія: за минулу добу там померла 651 особа.

Майже всі загиблі хворіли іншими хронічними захворюваннями, а половина - була старше 80 років. Багато недужих серед лікарів. За даними ООН, на COVID-19 захворіли 20 відсотків італійських медиків.

Після Італії країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США, Іспанія, Німеччина та Іран. У Сполучених Штатах новий антирекорд - понад 14 з половиною тисяч інфікованих за добу.

У семи найбільших штатах запровадили жорсткий карантин. Водночас у Китаї епідемія йде на спад. Нових випадків інфікування - 39, усі хворі нещодавно прибули з-за кордону