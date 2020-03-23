Перший випадок інфікування коронавірусом на Черкащині виявили в Уманському районі. Хворобу привіз з Арабських Еміратів 39-річний мешканець села Родниківка. Він працював стюардом на круїзному лайнері.

В Україну він повернувся ще 16 березня чартерним рейсом. Ураження вірусом у нього діагностували вчора. Загалом по області у 40 людей є підозра на COVID-19 - усі вони на стадії тестування.

В останні кілька тижнів додому з-за кордону повернулась понад тисяча жителів області. Зараз вони на самоізоляції.

Юрій Лисюк, заступник голови Черкаської ОДА: