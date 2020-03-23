На Черкащині виявили перший випадок інфікування коронавірусом [ Редактировать ]
Перший випадок інфікування коронавірусом на Черкащині виявили в Уманському районі. Хворобу привіз з Арабських Еміратів 39-річний мешканець села Родниківка. Він працював стюардом на круїзному лайнері.
В Україну він повернувся ще 16 березня чартерним рейсом. Ураження вірусом у нього діагностували вчора. Загалом по області у 40 людей є підозра на COVID-19 - усі вони на стадії тестування.
В останні кілька тижнів додому з-за кордону повернулась понад тисяча жителів області. Зараз вони на самоізоляції.
Юрій Лисюк, заступник голови Черкаської ОДА:
Безпосередньо вже встановлюються особи, які контактували з хворим під час доїзду з Борисполя в Уманський район, ідеться мова про сервіс BlaBlaCar, також відпрацьовуються контакти по місцю проживання, в першу чергу - це рідні хворого. Кожна контактна особа отримала інформацію, що вона повинна бути вдома на самоізоляції, відповідне зобов'язання теж дається у такому випадку, ну і вже лікар буде контролювати чи виконуються рекомендації лікарів, чи ні.
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