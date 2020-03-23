Американці закуповують зброю та набої [ Редактировать ]
Американці масово купують зброю через пандемію коронавірусу. Люди шикуються в черги біля спеціалізованих крамниць, а також замовляють її в інтернеті.
Порівняно з минулим роком кількість охочих придбати рушницю чи пістолет зросла вдвічі, а в інтернет-крамницях - утричі.
Безпрецедентний попит на зброю пояснюють тим, що департаменти поліції повідомили про скорочення своїх рейдів через спалах епідемії. Тож американці готуються захищатися від злочинців самотужки.
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