Антикоронавирусная вакцина: Китай начал испытания [ Редактировать ]
В китайском городе Ухань отобрали добровольцев для введения экспериментальной вакцины против COVID-19.
Об этом пишет South China Morning Post.
По их словам, медики набрали 108 здоровых волонтеров, которым уже сделали инъекцию экспериментального препарата.
"108 человек из Уханя могут с гордостью сказать, что на этой неделе они стали первыми в стране, кому сделали инъекцию возможной вакцины от нового коронавируса", - сообщает издательство.
Отмечается, что тестирование разработанной вакцины произошло сразу как китайская фармацевтическая компания завершила создание препарата и получила разрешение от властей.
Ранее мы писали, что медики из США уже начали экспериментальное введение разработанной вакцины добровольцам.
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