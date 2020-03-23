В китайском городе Ухань отобрали добровольцев для введения экспериментальной вакцины против COVID-19.

Об этом пишет South China Morning Post.

По их словам, медики набрали 108 здоровых волонтеров, которым уже сделали инъекцию экспериментального препарата.

"108 человек из Уханя могут с гордостью сказать, что на этой неделе они стали первыми в стране, кому сделали инъекцию возможной вакцины от нового коронавируса", - сообщает издательство.

Отмечается, что тестирование разработанной вакцины произошло сразу как китайская фармацевтическая компания завершила создание препарата и получила разрешение от властей.

Ранее мы писали, что медики из США уже начали экспериментальное введение разработанной вакцины добровольцам.