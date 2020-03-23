В Украине всех умерших от пневмонии будут проверять на наличие коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 23 марта.

Он лично дал задание подготовить приказ Министерства здравоохранения Украины, чтобы в случаях, которые сегодня или в предыдущий период закончились летально и были с диагнозом "пневмония", у умерших брали образцы материала для проведения исследования на наличие коронавирусной болезни.

Ляшко заверил, что Минздрав будет отслеживать все случаи пневмонии, чтобы не пропустить коронавирусную инфекцию и чтобы иметь реальную картину выявления инфекции системой здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также зафиксировали три смерти от covid-19.