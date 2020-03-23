В Украине в связи с пандемией коронавируса дорожают продукты. В торговых сетях поясняли, что цены поднимают поставщики. В тоже время сами поставщики говорят, что цены не поднимали и наценки делают сами супермаркеты, что требует вмешательства Антимонопольного комитета. О повышении цен на продукты пишет "Страна".

Крупная продуктовая сеть "АТБ" официально объявила о повышении цен на еду и товары первой необходимости. В пресс-релизе компании сообщается:

Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщового набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%. Повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с принятыми карантинными мероприятиями. А именно - запретами и ограничениями на пребывание большого количества работников в одном помещении, транспортными проблемами и так далее.

Поставщики, в свою очередь, удивлены такой информации.

"Нет, мы отпускные цены не повышали. Если сети такое говорят, пусть покажут переписку или согласованные прайсы или накладные", - заявил топ-менеджер "Молочного альянса" Сергей Вовченко,

Также в компании рассказали, что наращивают производство - на Яготинском заводе вместо обычных 270 тонн выпускают по 310-320 тонн и заявки розницы полностью обеспечивают. На заводе в Згуровке отпускают со складов по 60 тонн продукции в день, что на 25-30% больше, чем обычно.

Никакого роста издержек, связанного с карантинными мероприятиями нет. Как и самих ограничений.

С производством - никаких проблем. С доставкой в распределительные центры торговых сетей- также. Есть проблемы с разгрузкой наших фур у двух торговых сетей. Или у них не хватает людей или создают дополнительные запасы по товарных группах с большими сроками хранения.

По данным аналитического отчета крупного львовского рынка "Шувар" (оттуда продукты развозятся по всей стране), на 19 марта подорожали:

свекла (плюс 6,14%, до 4-5 гривен),

корень имбиря (почти на 90%, до 140-150 гривен),

картофель (на 7,59%, до 7,5-9,5 гривен за килограмм),

тепличные огурцы (на 10%, до 45-60 гривен),

помидоры (на 17,38%, до 35-50 гривен),

лук (на 13,5%, до 12-13 гривен),

лук салатный (на 50%, до 20-25 гривен),

чеснок (почти на 12%, до 90-100 гривен).

лимоны подскочили в цене на 12-15%.

Частично причина в курсе доллара, но в основном срабатывает все таки повышенный спрос.

"Никаких ограничений по логистике товара из-за карантина нет. И какие могут быть ограничения по количеству людей в одном посещении в случае с овощами? Весь урожай давно на складах, оптовые рынки работают. Точно так же с сахаром - сезон сахароварения закончен, продукция на складах. Да и по большинству другой продукции складских запасов хватит на несколько месяцев. Это как раз тот случай, когда розница пытается выдать желаемое за действительное. Все деньги сейчас пошли в продуктовый ритейл, у сетей растет спрос и они по максиму пытаются этим воспользоваться", - говорит Алексей Дорошенко.

Некоторые продукты, в частности, гречка, дорожают еще и под давлением внешних факторов.

С 18 марта началось резкое подорожание. Гречка выросла в цене за четыре дня на 22%. Причин несколько. Во-первых, у нас в прошлом году был достаточно невысокие урожай по этой культуре, поэтому мы уже в конца лета начали импортировать гречку, большие объемы заходили из России. Там сейчас тоже пошел рост цен на 15-20%, и торговцами занялась Антимонопольная служба. Во-вторых, сказался ценовой ажиотаж - люди запасаются гречкой и этим пользуются продавцы.

Предприниматель Павел Себастьянович (производство снэков) рассказал, что они производят сейчас только по предварительному заказу торговых сетей и пытаются по максимуму наладить онлайн-продажу. Но даже в случае с небольшими производствами особого дефицита нет. Крупные же предприятия и вовсе работают на повышенных оборотах, пытаясь заработать на объемах.

"Повышать цены и импортеры, и производители будут, и некоторые уже это желают из-за доллара. С утра в понедельник межбанк открылся курсом выше 28. Это плохой знак. Многие решили не повышать цены, пока доллар держится в коридоре 27-27,5 гривен. Теперь же будут переписывать прайсы. Но пока обоснованное повышение не превышает 5% от прежней цены. Остальные надбавки - исключительно на панике. И без вмешательства Антимонопольго комитета и правительства эту ситуацию уже не решить", - говорит Дорошенко.

Ранее мы писали о том, что киевляне "сгребают" продукты и обналичивают карты.