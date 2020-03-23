Зеленский отсрочил призыв в армию [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский перенес весенний призыв и увольнение в запас военных срочной службы с апреля-июня на май-июль 2020 года. Соответствующий указ был подписан и опубликован на сайте главы государства.
Указом вносятся соответствующие изменения в указ №13 от 16 января "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередном призыве граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".
Также Кабмину поручили привести свои акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу в день опубликования.
Раньше сообщалось о том, что в армию будут забирать прямо со школьной скамьи. А также в Украине хотят сократить срок призыва на срочную службу. Также Кабинет министров Украины урегулирует вопрос срочной службы в армии парней 18-19 лет.
Кроме того, в армии введут электронные военные билеты. Их тестирование начнется в течение года.
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