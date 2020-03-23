Вместо изоляции отпустили домой: после 4-часовых проверок выпустили пассажиров поезда из Риги [ Редактировать ]
В понедельник, 23 марта, после 4-часовой проверки пассажиров поезда "Рига-Киев" отпустили по домам. Медики объяснили причину задержки - у двух пассажиров была высокая температура, им на месте сделали экспресс-тесты на выявление коронавируса. Вирус в обеих случаях не подтвердился. Об этом сообщает журналист "Подробностей".
Людей выпустили из поезда, предварительно раздав каждому маски и антисептики.
"Было тяжело конечно, но, слава Богу, нас выпустили, едим домой на самоизоляцию", - прокомментировал пассажир поезда.
Напомним, сегодня 23 марта в Киеве на Центральном вокзале люди стали заложниками ситуации- 4 часа без объяснений сидели в поезде "Рига-Киев".
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