Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус. Громадський транспорт Одеси перейшов до роботи в режимі надзвичайної ситуації. У багатьох містах створюють резервні лікарні та закуповують апарати штучної вентиляції легень. Більше про становище в регіонах розкажуть наші кореспонденти.

У Чернівецькій області всі 25 пацієнтів із коронавірусом в обласній лікарні. Лише в одного пацієнта підвищена температура. У місті почали перепрофільовувати медзаклади: інфікованих прийматимуть і в міській лікарні №1. Її розділили на дві зони: в одній перебуватимуть тяжкохворі, в іншій - контактні особи. Усі, хто повернувся до Чернівців з-за кордону після першого березня - повинні повідомити свої дані. Щоб їхній стан можна було відстежувати.

Олексій Каспрук, міський голова Чернівців:

Неважливо від того, чи ви мешканець Чернівців, чи ви тимчасово проживаєте в Чернівцях, чи тимчасово опинилися в Чернівцях і не маєте можливості дістатися додому, повідомлять прізвище, ім'я, контактний телефон, місце реєстрації або фактичне місце проживання.

На Прикарпатті кількість інфікованих зросла до п'яти. Троє заразилися від п'ятдесяти шестирічної жінки, яка померла від коронавірусу минулого тижня. Серед них і її чоловік. Спершу експрес-тест не виявив у нього захворювання, але лабораторне дослідження підтвердило: він інфікований.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Троє людей, у яких напередодні ввечері виявили коронавірус, жителі Івано-франківська. Це всі троє які контактували.

Івано-Франківська обласна рада виділила п'ять мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

На Запоріжжі зареєстровано 24 підозри на COVID-19. У семи діагноз не підтвердився. Решта - чекає результатів. У місті скасували пільговий проїзд у громадському транспорті.

Ольга Рой, начальник Заводського ДЕУ КП "Елуаш":

У нас 50 остановок. Мы все моем в течение дня, мы моем все остановки. В первую очередь это где массовое движение пешеходов.

На Одещині випадків зараження не виявлено. Госпітальною базою для пацієнтів з підозрою на коронавірус зробили Одеську інфекційну лікарню. Там зараз обстежують п'ятнадцять пацієнтів. Керівництво розробляє схеми роботи медзакладу. Планують забезпечити житлом на території лікарні медпрацівників, які мешкають за містом. Крім того, відпрацьовують воєнізовану охорону лікарні.

Олена Якименко, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради:

В стране в настоящий момент на складах нет дыхательной аппаратуры вообще, ну, это и в мире проблема такая, к сожалению, существует.

На Рівненщині від пневмонії померла сорока дворічна жінка. Пацієнтку доправили напередодні до Дубенської лікарні з діагнозом легенева недостатність. Що саме призвело до ускладнення - не відомо. У місті Дубно немає тестів на коронавірус.