Чи вводитиме влада Китаю нові обмеження - поки що не відомо

Рецедив коронавірусу у Китаї. Вперше за кілька днів в країні зареєстрували чотири нові випадки місцевого інфікування, один з яких в Ухані. Та ще 74 привезених з-за кордону.

Китай щойно почав оговтуватися після карантину. Запрацювали підприємства, торговельні центри та відновив рух громадський транспорт. Чи вводитиме влада Китаю нові обмеження - поки що не відомо.