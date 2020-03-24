В Ухані зафіксували нове зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Рецедив коронавірусу у Китаї. Вперше за кілька днів в країні зареєстрували чотири нові випадки місцевого інфікування, один з яких в Ухані. Та ще 74 привезених з-за кордону.
Китай щойно почав оговтуватися після карантину. Запрацювали підприємства, торговельні центри та відновив рух громадський транспорт. Чи вводитиме влада Китаю нові обмеження - поки що не відомо.
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