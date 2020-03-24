Українцям заборонили виїжджати з країни з туристичною метою [ Редактировать ]
Від сьогодні виїжджати з України з туристичною метою заборонено. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, усі аеропорти, крім "Борисполя", зупиняють свою роботу.
Винятки будуть лише за окремими розпорядженнями міністерств.
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