Винятки будуть лише за окремими розпорядженнями міністерств

Від сьогодні виїжджати з України з туристичною метою заборонено. Таке рішення напередодні ухвалив Кабмін. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, усі аеропорти, крім "Борисполя", зупиняють свою роботу.

Винятки будуть лише за окремими розпорядженнями міністерств.