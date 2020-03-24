Большинство жителей Китая, которые были инфицированы коронавирусом выздоровели.

Об этом пишет китайская комиссия по здравоохранению.

По их словам, на 24 марта в КНР зафиксирован 81171 случай заболевания, и 73159 из всех заболевших выздоровели, что составляет 90%.

Известно, что за сутки коронавирусом заболели 78 человек, а от болезни погибли только семеро.

По статистике в Китае смертность от инфекции составила 4.03%.

Тем временем ВОЗ заявляет об ускорении пандемии коронавируса в мире. Количество случаев заболевания достигло 300 тысяч.