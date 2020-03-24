В городе Золочев Харьковской области сотрудники полиции извлекли гранату, которая была закреплена на воротах дома.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

По их словам, в золочевское управление полиции поступило сообщение о том, что к ручке ворот двора местного жителя привязана боевая граната.

"По адресу полицейские обнаружили на заборе домовладения неизвестный предмет, закрепленный на дверной ручке металлической проволокой. По заключению взрывотехников, им оказалась ручная граната РГД-5. Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу",- отмечается в сообщении.

Фото: Национальная полиция в Харьковской области

Полиция собирается возбудить уголовное дело по статье 286 ч. 4 – хулиганство.

Также, правоохранители ищут лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, в частном доме города Одессы произошел взрыв гранаты. В результате детонации никто не пострадал.